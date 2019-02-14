Происшествия

За жуткие ДТП под Харьковом могут наказать дорожников (видео)

Сотрудниками Национальной полиции создана следственно-оперативная группа с участием следователя и экспертов-автотехников, которая проводит осмотр места жутких ДТП в Хакрьковской области. Об этом сообщил Алексей Маник, начальник отдела следственного управления (СУ) Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области, говорится на сайте правоохранителей.

По его словам, будут изучены ситуации дорожно-транспортных происшествий, а также качество дорожного покрытия.

Сообщается, что информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи — до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в результате дорожно-транспортной происшествия в Харьковском районе погибла женщина. Еще 5 пострадавших в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района на автодороге «Харьков-Киев-Довжанский».

Водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» на обледенелом участке дороги потерял управление автомобилем и перевернулся на крышу. После этого на том же участке перевернулся и вылетел в кювет автомобиль «Seat Ibiza».

Через несколько минут 30-летний водитель автомобиля «Kia Rio» не справился с управлением, авто перевернулось на крышу и совершило наезд на женщину-пешехода, которая вышла на проезжую часть. После чего автомобиль столкнулся с автомобилем «Volkswagen Transporter». 54-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль «ВАЗ», водитель которого, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и авто перевернулось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дороги возле Харькова входят в число аварийно опасных, потому здесь появились дополнительные участки контроля за скоростью посредством приборов TruCAM. Могут ли водители оспорить зафиксированные прибором нарушения, читайте в эксклюзивном материале нашего издания.

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