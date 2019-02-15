В Украине существенно подорожают ювелирные изделия

Деньги

Одним из древнейших способов накопления и хранения сбережений является приобретение ювелирных изделий. Наибольшей популярностью пользуются украшения из золота и серебра, особенно с драгоценными камнями. Но уже вскоре стоимость ювелирных изделий в Украине может существенно возрасти.

Дело в том, что государственные казенные предприятия существенно увеличили пробирные тарифы, после чего клейма и пробы на ювелирных изделиях будут обходиться производителям гораздо дороже. Уже с 18 февраля 2019 года, в зависимости от необходимой процедуры, расценки на эти операции вырастут на 30−280%.

В частности, стоимость одного оттиска пробы на серебре лазером вырастет с 1,01 грн до 3,11 грн без НДС за грамм изделия, то есть на 208%. Механическая проба, наиболее популярная среди производителей и населения, обойдется участникам рынка уже в 2,32 грн вместо 0,61 грн, то есть подорожает на 280%. Клеймение золота также стало дороже, но не так существенно — приблизительно на 20%. По словам ювелирных экспертов, тарифы на серебро фактически приравняли по стоимости к золоту. Таким образом, в ювелирных магазинах больше всего увеличатся цены на серебряные украшения.

«В количественном выражении серебро — это 60% продаж, 20% — золотые изделия. Еще 20% — это украшения с бриллиантами. На последних нововведения никак не скажутся. Потому что в их цене стоимость металлов и клейм незначительная», — сообщил порталу UBR.ua основатель ювелирного гипермаркета Zlato.ua Святослав Амелин.

При этом эксперты отмечают, что никуда не делся и авансовый сбор в размере 10% от стоимости основного металла в сплаве. Он уплачивается при подаче изделий на клеймение в казенные предприятия пробирного контроля. Таким образом, с учетом новых тарифов и сбора, услуги по пробированию и клеймению становятся сопоставимы со стоимостью работы ювелиров.

По расчетам производителей, подорожание изделий из серебра составит от 8 до 15%, в зависимости от массы и изначальной цены. Больше всего вырастут в цене украшения, начальная цена которых невелика. Не столь существенно, на 5%, подорожают и золотые украшения.

Стоит напомнить, что наиболее надежным способом сохранения сбережений финансисты называют диверсифицированный портфель, состоящий из различных валют — доллара, евро и гривни. При этом активы лучше разделить на наличные деньги и депозиты в надежных банках.

Подробнее об этом в материале «ФАКТОВ» «Чего ожидать украинцам, если государство не сможет рассчитаться по внешним долгам».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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