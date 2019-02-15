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Спорт

Знаменитого футболиста «Динамо» похоронят на Байковом кладбище столицы

10:20 15 февраля 2019   475
Виталий Хмельницкий
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Гражданская панихида и прощание со знаменитым футболистом «Шахтера», «Динамо» и сборной Советского Союза Виталием Хмельницким, ушедшим из жизни после тяжелой болезни 13 февраля, состоится в Олимпийском дворике столичного НСК «Олимпийский» в субботу, 16 февраля, с 10:30 до 12:00, сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

После гражданской панихиды, в 13:00, Виталия Григорьевича похоронят на участке 42А центральной аллеи Байкового кладбища.

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Вход в Олимпийский дворик будет осуществляться через Северный вход на ресепшн (около ресторана). Вход на территорию арены — через ворота «Запад 2» и «Запад 4» (со стороны Троицкой площади) и «Север 1» (со стороны касс Дворца спорта).

Въезд на территорию «Олимпийского» будет осуществляться через ворота «Запад 2» (со стороны Троицкой площади) и «Север 1» (со стороны касс Дворца Спорта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный игрок киевского «Динамо»

Фото ФК «Динамо»

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