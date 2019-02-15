Спорт

Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть мужской спринт этапа Кубка мира

В пятницу, 15 февраля, в столице зимней Олимпиады-2002 Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

На дистанцию выйдут 87 спортсменов, трое из которых будут представлять Украину. Среди них — Дмитрий Пидручный (на фото, 10-й стартовый номер), Артем Тищенко (23-й) и Тарас Лесюк (58-й).

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити (США)

15 января (пятница)

Спринт (мужчины) 20:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Как и вчера, в Солт-Лейк-Сити настоящая весенняя погода. Правда, по прогнозам синоптиков, ближе к началу мужской спринтерской гонки температура опустится до более привычных для биатлонистов 1−2 градусов мороза.

В субботу, 16 февраля, в Солт-Лейк-Сити пройдут гонки преследования у женщин на 10 км и мужчин на 12,5 км.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Юлия Джима финишировала в топ-10 этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Фото biathlon.com.ua

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