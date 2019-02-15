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Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть мужской спринт этапа Кубка мира
В пятницу, 15 февраля, в столице зимней Олимпиады-2002 Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.
На дистанцию выйдут 87 спортсменов, трое из которых будут представлять Украину. Среди них — Дмитрий Пидручный (на фото, 10-й стартовый номер), Артем Тищенко (23-й) и Тарас Лесюк (58-й).
Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити (США)
15 января (пятница)
Спринт (мужчины) 20:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Как и вчера, в Солт-Лейк-Сити настоящая весенняя погода. Правда, по прогнозам синоптиков, ближе к началу мужской спринтерской гонки температура опустится до более привычных для биатлонистов 1−2 градусов мороза.
В субботу, 16 февраля, в Солт-Лейк-Сити пройдут гонки преследования у женщин на 10 км и мужчин на 12,5 км.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Юлия Джима финишировала в топ-10 этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.
Фото biathlon.com.ua
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