Лобановский вошел в топ-тройку престижного британского рейтинга

Спорт

Британское издание FourFourTwo, специализирующееся на футболе, опубликовало рейтинг лучших тренеров мира, которым в своей яркой карьере не удалось выиграть Лигу чемпионов (рассматривались только те специалисты, которые имели возможность победить в турнире с 1992 года).

Бывший наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский занял в списке третью позицию, уступив только аргентинцу Диего Симеоне («Атлетико») и французу Арсену Венгеру («Монако», «Арсенал»).

По мнению издания, Лобановский, не исключено, возглавил бы рейтинг, если бы хоть раз вывел команду в финал Лиги чемпионов. Наиболее близок к этому он был в 1999 году, когда динамовцы в полуфинале турнира проиграли по сумме двух встреч немецкой «Баварии» (3:3 — в Киеве и 0:1 — в Мюнхене).

Кстати, в рейтинге есть также экс-тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу, который в 2009-м выиграл с подопечными Кубок УЕФА.

Кроме топ-тройки специалистов, в список 12 лучших тренеров, не побеждавших в Лиге чемпионов, вошли:

4. Юрген Клопп («Боруссия» Д., «Ливерпуль»)

5. Бобби Робсон («Ньюкасл», «Порту»)

6. Массимилиано Аллегри («Милан», «Ювентус»)

7. Мирча Луческу («Галатасарай», «Шахтер», «Интер», «Бешикташ», «Рапид», Бухарест)

8. Кенни Далглиш («Ньюкасл»)

9. Отто Рехагель («Вердер», «Кайзерслаутерн»)

10. Дидье Дешам («Монако», «Марсель»)

11. Унаи Эмери («Спартак», «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ»)

12. Антонио Конте («Ювентус», «Челси»)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси возглавил еще один крутой рейтинг.

Фото ФК «Динамо»



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