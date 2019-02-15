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Политика

Порошенко назвал безальтернативных гарантов мира в Украине

11:45 15 февраля 2019   231
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

С таким соседом, как Россия, гарантировать мир стране может членство в мощном оборонном объединении — в НАТО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с ветеранами-«афганцами».

«Ветераны, как никто, знают, что гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в ЕС и НАТО», — напомнил президент.

Глава государства убежден: Украине нужны и собственные Вооруженные Силы как гарант сохранения независимости, а также мощные союзники. Потому Порошенко пообещал, что на следующей неделе подпишет закон о закреплении курса Украины в ЕС и в Североатлантический Альянс.

«На следующей неделе в Верховной Раде подпишу конституционные изменения, тем более, что сам их инициировал», — заверил глава государства.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада закрепила в законе курс Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

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