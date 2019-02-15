27.08 / 27.32 30.51 / 30.95
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве таксист ограбил иностранца и травмировал гида (фото)

13:02 15 февраля 2019   238
задержание таксиста
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве водитель такси ограбил клиента-иностранца, вырвав у него кошелек с деньгами, и попытался скрыться на автомобиле. Во время бегства он наехал на женщину-гида, затем несколько раз ударил ее, после чего скрылся.

Напомним, на днях в Киеве задержали «клофелинщицу», которая грабила иностранцев. «Клиентов» женщина находила на сайте знакомств.

Как сообщили в столичном главке полиции, двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев в Подольском районе. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, чем было договорено. Далее злоумышленник отобрал у клиента кошелек с деньгами и попытался скрыться.

Потерпевший иностранец сразу обратился за помощью к гиду. Женщина пыталась остановить такси. В результате столкновения с автомобилем она получила травмы. Кроме того, водитель несколько раз ее ударил, после чего скрылся.

«Получив информацию об инциденте, сотрудники отдела криминальной полиции начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту совершения преступления. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение таксиста. Сейчас он задержан», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Шевченковском районе столицы полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, который грабил школьников, отнимая у детей мобильные телефоны. А в декабре под Киевом задержали бандитов, которые грабили иностранцев в масках известных лиц, в частности, в маске Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Киев
+2

Ветер: 4 м/с  3
Давление: 757 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины