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В Киеве таксист ограбил иностранца и травмировал гида (фото)
В Киеве водитель такси ограбил клиента-иностранца, вырвав у него кошелек с деньгами, и попытался скрыться на автомобиле. Во время бегства он наехал на женщину-гида, затем несколько раз ударил ее, после чего скрылся.
Напомним, на днях в Киеве задержали «клофелинщицу», которая грабила иностранцев. «Клиентов» женщина находила на сайте знакомств.
Как сообщили в столичном главке полиции, двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев в Подольском районе. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, чем было договорено. Далее злоумышленник отобрал у клиента кошелек с деньгами и попытался скрыться.
Потерпевший иностранец сразу обратился за помощью к гиду. Женщина пыталась остановить такси. В результате столкновения с автомобилем она получила травмы. Кроме того, водитель несколько раз ее ударил, после чего скрылся.
«Получив информацию об инциденте, сотрудники отдела криминальной полиции начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту совершения преступления. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение таксиста. Сейчас он задержан», — говорится в сообщении полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Шевченковском районе столицы полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, который грабил школьников, отнимая у детей мобильные телефоны. А в декабре под Киевом задержали бандитов, которые грабили иностранцев в масках известных лиц, в частности, в маске Путина.
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