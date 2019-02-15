В Киеве обезвредили мошенника, обманувшего десятки пенсионеров

Происшествия

В Киеве два десятка пенсионеров стали жертвой афериста. Под видом газовщика молодой мужчина ходил по квартирам и предлагал установить газовый счетчик за полцены (4900 вместо 7000 гривен). Мошенник работал в Святошинском районе города. Там он специально выбирал квартиры, где живут одинокие пожилые люди, втирался в доверие, получал предоплату и исчезал. Счетчики, естественно, гражданам никто не устанавливал.

Афериста удалось вычислить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мошенником оказался 26-летний киевлянин. После задержания афериста отпустили под личное обязательство, и он тут же вернулся к старым схемам. При повторном задержании суд согласился взять махинатора под стражу.

Киевлянин признался в преступлениях. До того, как обманщика поймали, он успел одурачить 22 семьи. По статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса) мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, афера стала возможна, поскольку бесплатная установка газовых счетчиков в каждую квартиру пока что отложена. Не разработан и порядок финансовой компенсации гражданам за установку счетчика по собственной инициативе и за собственные средства.

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