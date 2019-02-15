В Киеве неизвестные осквернили памятник воинам АТО (фото)

Происшествия

В Киеве вандалы изуродовали памятник воинам АТО. Об этом говорится на странице министерства по делам ветеранов в Facebook.

Напомним, на днях стало известно о повреждении неизвестными памятника легендарным основателям украинской столицы — братьям Кию, Щеку и Хориву и их сестре Лыбеди.

Монумент воинам АТО установлен в районе Борщаговки. Его открыли летом 2017 года. Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации, а на постаменте изображен воин с крыльями, раскрашенными в цвета национального флага.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз обратилась в полицию Киева с требованием установить все обстоятельства по факту вандализма над памятником воинам АТО и найти виновных.

В столичной полиции сообщили, что группа правоохранителей выехала на место происшествия для установления обстоятельств инцидента. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство.

«Если злоумышленники будут найдены, они должны понести адекватное наказание. Для этого необходимо принять законопроект, который еще в конце прошлого года был разработан и принят Верховной Радой в первом чтении, предусматривающий уголовную ответственность за надругательство над могилой, памятником воинам АТО / ООС, а именно лишением свободы сроком от 3 до 5 лет», — говорится в сообщении министерства.

По словам министра Ирины Фриз, усиление ответственности может стать хорошим предохранителем от совершения таких действий.

«Вандалы, которые порочат память наших защитников, должны нести адекватную ответственность», — напоминает Фриз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области вандалы разбили памятник воину АТО, погибшему под Дебальцево. А в Закарпатье школьники устроили разгром на кладбище.

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