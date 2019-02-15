Происшествия

Дело об убийстве Гандзюк: Мангер может быть причастен к еще одному громкому преступлению

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк, может быть причастен к еще одному преступлению. Об этом заявил юрист Маси Найем, проанализировав определение Херсонского городского суда от 19 ноября 2018 года.

Расследуя дело о нападении на херсонского журналиста Сергея Никитенко, следователи вышли на двух лиц, которые могли стоять за инцидентом. Личности этих фигурантов засекречены, но судя по дате рождения, речь может идти о главе Херсонского облсовета Мангере и о человеке, представлявшимся его советником — Алексее Левине. В деле есть показания свидетеля о разговоре, когда один из фигурантов дела был обеспокоен, что может вскрыться его причастность к избиению журналиста Никитенко.

Напомним, херсонского журналиста Никитенко жестоко избили 17 июня 2018 года. В избиении участвовали двое мужчин. Журналист связывал случившееся исключительно со своей профессиональной деятельностью.

После того, как Мангер стал подозреваемым по делу об убийстве Гандзюк, суд вынес решение об аресте, но одновременно дал возможность выйти под залог 2,5 млн гривен. В Генпрокуратуре таким решением недвольны и будут подавать апелляцию, добиваясь ареста без права залога.

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