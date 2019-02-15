Идея Зеленского о расширении народовластия находит отклик у избирателей, – эксперт

Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского растет, поскольку он является несистемным политиком, а критику оппонентов в его адрес избиратели воспринимают негативно. Об этом заявил политический эксперт аналитического портала «Слово и Дело» Валентин Гладких, комментируя результаты опроса от Киевского международного института социологии относительно электоральных симпатий украинцев.

«Зеленский, как антисистемный политик, «питается» критикой со стороны системных политиков. Чем сильнее его будут «бить» системные политики, тем больше в обществе будет вызревать желание поддержать такого кандидата просто «назло», — считает политический эксперт.

По словам Гладких, стандартные методы политической борьбы, например, дискредитация участников избирательной гонки, не действуют в отношении Владимира Зеленского. Политолог полагает, что это объясняется ненконфликтным характером предвыборной кампании Владимира Зеленского.

«Он проводит довольно сдержанную, нейтральную и неконфликтогенную кампанию, хотя его все равно пытаются вытянуть на конфликтогенное поле. Посыл Зеленского — распространение народовластия — находит отклик в сердцах избирателей. Существует четкая корреляция между количеством людей, которые считают, что надо максимально расширять прямую демократию, и тем, как эти люди отдают голоса, в частности, за Зеленского, для которого это является одним из основных лозунгов», — отметил политолог.

Напомним, по данным последнего социологического исследования от Киевского международного института социологии, Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты. За него готовы проголосовать 27% опрошенных.

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