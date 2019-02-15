Не только песни: лидер группы «ТіК» презентовал необычное мобильное приложение

Наука и технологии

Лидер группы «ТіК» Виктор Бронюк вместе со своими товарищами по общественной работе Дмитрием Дидыком и Олегом Сташко (на фото) презентовал мобильное приложение для жильцов домов, в которых созданы ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома). Разработчики назвали мобильное приложение Dah («Дах»). Бронюк пояснил, что идея этого проекта была продиктована бескорыстным желанием помочь соседям по многоэтажкам и руководителям ОСМД наладить быстрое и эффективное общение.

— Мы создавали это мобильное приложение исключительно за собственные деньги, — рассказал «ФАКТАМ» Виктор Бронюк. — Трудились над ним три года, ведь это довольно сложная работа.

— В Украине порядка 155 тысяч многоквартирных домов, примерно в 40 тысячах из них уже организованы ОСМД, и их количество будет увеличиваться, — говорит один из разработчиков мобильного приложения Дмитрий Дидык. — Мы консультировались более чем с сотней председателей ОСМД, а также с жильцами, чтобы выяснить, что конкретно может быть им полезно в такого рода проекте. Важно, что страницы групп жильцов в Facebook или другой соцсети не предоставляют столько возможностей для коммуникации, как наше мобильное приложение.

Оно позволяет, например, оперативно связаться с любым жильцом дома, довести до сведений всех без исключения соседей ту или иную информацию, посоветоваться или провести опрос, голосование по тому или иному поводу (например, в какой цвет выкрасить стены в парадном).

Некоторые жильцы полагают, что председатели ОСМД отдают подряды на предоставление дому различных услуг своим знакомым предпринимателям и получают за это вознаграждения. Наше мобильное приложение дает председателям ОСМД возможность развенчать этот стереотип: они могут выкладывать для жильцов своего дома информацию о том, почему выбрали того или иного поставщика услуг. А также массу других важных сведений, скажем, цифры по отплате счетов, фотографии документов (почти в каждом доме есть дотошные жильцы, которые требуют, чтобы их знакомили с документацией ОСМД).



— На сегодняшний день нашим мобильным приложением пользуются пять ОСМД, — говорит Олег Сташко. — Они помогают нам консультациями и советами. Со временем отдельные элементы приложения станут платными, но для тех ОСМД, которые войдут в первую десятку пользователей, приложение навсегда останется бесплатным.

Его можно бесплатно скачать в Apple stor или Play market. Однако нужно, чтобы председатель вашего ОСМД обратился в наш кол-центр и назвал адрес дома, сколько там этажей, парадных и жильцов. Кроме того, этот человек должен предоставить доказательства, что он действительно является главой ОСМД. Затем мы создадим страницу вашего дома и предоставим председателю доступ к ней. Он сможет регистрировать жильцов, которые захотят посещать домовую страницу в нашем приложении. Никто из посторонних на нее не зайдет.

Мобильное приложение Dah будет развиваться, в недалеком будущем им смогут пользоваться люди, объединенные в жилищные, дачные и гаражные кооперативы, участники квартальных объединений, жильцы, чьи дома обслуживают ЖЭКи.

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