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Хакеры атаковали Минздрав: стали известны подробности
На официальный сайт Министерства здравоохранения была совершена хакерская атака, из-за чего он посреди дня 15 февраля оказался недоступен для пользователей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По состоянию на 15:30 специалисты восстановили функционал сайта», — говорится в сообщении.
Напомним, в последнее время Минздрав и его руководитель оказались в центре скандала — народный депутат Игорь Мосийчук подал в суд на исполняющую обязанности министра Ульяну Супрун и добился ее временного отстранения от исполнения обязанностей.
14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить принятое по иску Мосийчука решение, однако сделал это после того, как полномочия Супрун урегулировал Кабинет Министров.
15 февраля суд приступил к рассмотрению иска Мосийчука по существу, но судья тут же заявил о своем отводе. Дата следующего заседания станет известна позже. Ее назначат после того, как дело передадут на автоматическое перераспределение и будет выбран новый судья.
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