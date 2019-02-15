«Бабло побеждает зло»: Аброськин рассказал о «наказании» судом криминального авторитета «Федора»

Происшествия

Криминального авторитета из Ровно, подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч долларов у иностранца, посадили под домашний арест. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня судья Печерского суда избрала меру пресечения лидеру преступной группировки, действующей в течение многих лет в Ровенской области, по прозвищу „Федор“ за вымогательство у гражданина Италии больше 100 тысяч долларов США — круглосуточный домашний арест», — написал он.

После этого решения пострадавший гражданин Италии решил не искать экстрима и покинул нашу страну, добавляет замглавы Нацполиции. Наши же граждане, которые поверили правоохранительным органам Украины и начали обращаться в Департамент стратегических расследований Нацполиции с заявлениями о совершении в отношении них преступлений, остаются на месте, криминальный же авторитет будет «рулить» из своего дома.

По словам Аброськина, его подчиненный сотрудник полиции, который в течение нескольких месяцев документировал преступную деятельность «Федора», сообщая об этом решении суда, сгоряча сказал, что руки опускаются, потому что «бабло побеждает зло».

«Я ему ответил, что, к сожалению, этот судья — не единственный в стране, а мы все равно будем делать все, чтобы преступники сидели за решеткой. Не сегодня, так завтра, но и этот подонок будет за решеткой», — пишет заместитель главы Нацполиции.

Пользователи соцсети не разделяют его оптимизма.

«Это же какая-то полная беспомощность. Судьи в связке с криминалом»,— пишет один из них.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в предыдущем своем посте Аброськин писал, что группировка «Федора» в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенщины занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в том числе частных предпринимателей, с единственной целью — собственное обогащение.

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