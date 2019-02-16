27.08 / 27.32 30.50 / 30.94
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В туалет на престижном авто: возле метро «Лыбедская» опрокинулся Mercedes

3:23 16 февраля 2019   114
ДТП на Лыбедской
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Поздно вечером в пятницу, 15 февраля, возле станции метро «Лыбедская» произошло опрокидывание престижного Mercedes ML-класса.

Предварительно установлено, что этот автомобиль двигался по Большой Васильковской в сторону центра города.

В это же время в том же направлении начал движение и Daewoo Lanos. Его водитель рассказал, что собирался повернуть в сторону автовокзала, поэтому начал смещаться влево, как вдруг заметил сзади быстро движущуюся машину.

Ее водитель сумел избежать столкновения с Lanos, но наехал на бордюр, затем опрокинулся и остановился возле временных туалетов.

Молодой человек за рулем «немца» отказался от каких либо объяснений.

А правоохранители сообщили, что на обоих водителей составлены протоколы. Водителю Lanos инкиминируют создание аварийной обстановки, а драйверу «Мерса» — превышение скорости.

Степень вины водителей определит суд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за жуткие ДТП под Харьковом могут наказать дорожников.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
+2

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 754 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины