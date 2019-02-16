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В туалет на престижном авто: возле метро «Лыбедская» опрокинулся Mercedes
Поздно вечером в пятницу, 15 февраля, возле станции метро «Лыбедская» произошло опрокидывание престижного Mercedes ML-класса.
Предварительно установлено, что этот автомобиль двигался по Большой Васильковской в сторону центра города.
В это же время в том же направлении начал движение и Daewoo Lanos. Его водитель рассказал, что собирался повернуть в сторону автовокзала, поэтому начал смещаться влево, как вдруг заметил сзади быстро движущуюся машину.
Ее водитель сумел избежать столкновения с Lanos, но наехал на бордюр, затем опрокинулся и остановился возле временных туалетов.
Молодой человек за рулем «немца» отказался от каких либо объяснений.
А правоохранители сообщили, что на обоих водителей составлены протоколы. Водителю Lanos инкиминируют создание аварийной обстановки, а драйверу «Мерса» — превышение скорости.
Степень вины водителей определит суд.
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Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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