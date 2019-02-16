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Трагедия на Столичном шоссе в Киеве: водитель «Ланоса» сгорел в смятой машине
В ночь на субботу на Столичном шоссе в Киеве в нескольких километрах от перекрестка с проспектом Науки произошло трагическое происшествие, которое унесло жизнь водителя автомобиля Daewoo Lanos.
По предварительной информации, машина двигалась в сторону центра города, когда ее настиг мощный, едущий в том же направлении внедорожник BMW. Судя по повреждениям, «немец» потерял управление и таранил Lanos.
От мощного удара тот отлетел примерно на полсотни метров вперед и вспыхнул. Шансов выжить у водителя не было.
А BMW, в свою очередь, ушел правее, снес несколько десятков метров дорожного ограждения и, потеряв на дороге колесо, остановился на обочине.
На момент подготовки материала правоохранителям водителя внедорожника отыскать не удалось. Не помогли даже вызванный вместе со служебной собакой кинолог.
На месте происшествия работали спасатели, криминалисты, следственная группа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поздно вечером в пятницу, 15 февраля, возле станции метро «Лыбедская» на бордюре перевернулся престижный Mercedes ML-класса.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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