Усик – Поветкин: стали известны подробности боя

Спорт

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16 побед, 12 — нокаутом), в ноябре прошлого года защитивший в бою с Тони Беллью все титулы, готовится дебютировать в супертяжелом весе.

Как заявил в интервью ESPN британский промоутер украинского боксера Эдди Хирн, дебют Усика в «супертяжах», вероятнее всего, состоится 18 мая в Чикаго, а его первым соперником в новой весовой категории станет знаменитый россиянин Александр Поветкин (34 победы, 24 нокаутом, два поражения), с командой которого промоутер Matchroom Boxing ведет переговоры.

Предполагается, что Бой Усик — Поветкин станет центральным событием вечера бокса в Чикаго, а в андеркарде этого поединка планируется громкий поединок между британцем Келлом Бруком (38−2, 26 КО) и американцем Джесси Варгасом (28−2-2, 10 КО).

Напомню, что Усик может третий раз встретиться с боксером из России. В начале профессиональной карьеры Александр нокаутировал Андрея Князева, а в июле прошлого года в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Что же касается Александра Поветкина, то в сентябре 2018-го россиянин на знаменитом лондонском «Уэмбли» был повержен непобедимым британцем Энтони Джошуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик на отдыхе с честью вышел из нештатной ситуации.





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