Спорт

Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Во вторник, 19 февраля, поединками в Лионе и Ливерпуле продолжатся баталии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (во Франции готовятся к приезду злого гения «Лиона» Лионеля Месси, забившего три мяча в четырех поединках с «ткачами», а немца Юргена Клоппа ждет встреча со старыми знакомыми из «Баварии»).

Также болельщиков ожидает дуэль действующего победителя Лиги Европы и команды Криштиану Роналду, а еще противостояние команд украинских легионеров Евгения Коноплянки и Александра Зинченко.

И, конечно же, футбольная Украина в предвкушении ответных поединков 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» (Германия) — «Шахтер» Украина) и «Динамо» (Украина) — «Олимпиакос» (Греция).

19 февраля (вторник)

Лига чемпионов

«Ливерпуль» — «Бавария» 22:00 «Футбол 1»

«Лион» — «Барселона» 22:00 «Футбол 2»

20 февраля (среда)

Лига Европы

«Севилья» — «Лацио» 18:55 «Футбол 2»

Лига чемпионов

«Атлетико» — «Ювентус» 22:00 «Футбол 2

«Шальке» — «Манчестер Сити» 22:00 «Футбол 1»

21 февраля (четверг)

Лига Европы

«Айнтрахт» — «Шахтер» 19:55 «Футбол 1»

«Динамо» — «Олимпиакос» 22:00 «Футбол 2»

«Генк» — «Славия» 22:20 «Футбол 1»

Отмечу, что «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляции еврокубковых поединков «Ливепуль» — «Бавария», «Атлетико» — «Ювентус», «Айнтрахт» — «Шахтер» и «Динамо» — «Олимпиакос».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов прервал беспроигрышную серию «МЮ» при норвежце Сульшере.

Фото uefa.com

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