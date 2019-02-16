Происшествия

На Донбассе сотрудники полиции и ГСЧС подорвались во время разминирования схрона боевиков

На Донетчине в селе Пески в прифронтовой полосе погиб спасатель и ранены трое полицейских. Это произошло сегодня, 16 февраля, около 18:00 при разминировании территории. О ЧП сообщил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

«А все-таки война продолжается… Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрона с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв. В результате спасатель погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения. Им была оказана первая медицинская помощь. На место ЧП для эвакуации раненых направлена санавиация», — написал Сергей Князев, выразив соболезнования родным и близким погибшего, который выполнял свой долг.

В отделе коммуникации полиции Донетчины добавили, что трагедия произошла на выезде из села Нетайлово, где следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боевиков «ДНР».

При обезвреживании опасных предметов сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям произошел взрыв. Погиб 48-летний спасатель Олег Маргун, начальник караула пожарно-спасательной части, житель Новогродовки Донецкой области. Полицейские с осколочными ранениями отправлены санавиацией в медучреждения Днепра. Полиция Донецкой области устанавливает обстоятельства происшествия.

«Среди раненых — работник полиции ГУНП в Киеве из состава сил ООС и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, 21 год», — сообщили в полиции.

По информации ГСЧС, у погибшего спасателя Олега Маргуна остались жена и девятилетняя дочь.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Донбассе российские военные подорвались на своем же минном поле.

Фото полиции Донецкой области

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