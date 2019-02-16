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Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве сдался полиции
Водитель автомобиля BMW, который в ночь на 16 февраля в Киеве врезался в Daewoo Lanos, пришел в полицию вместе с адвокатом и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает Национальная полиция Киева.
«Водителя BMW, 1998 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию. С ним будут проводить следственные действия. Кроме того, его отвезут к врачу-наркологу с целью отнятия биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», 16 февраля ночью в Голосеевском районе столкнулись два авто Daewoo Lanos и BMW X5, в результате аварии Daewoo Lanos загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины.
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