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Волкер объяснил, почему Кремль хочет поражения Порошенко на выборах
Американский посланник в Украине Курт Волкер в субботу обвинил Россию в стремлении отстранить президента Украины Петра Порошенко от власти на мартовских выборах, в надежде заключить более благоприятное соглашение с другим правительством.
«То, что они пытаются сделать, это атаковать и ослабить Порошенко», — заявил спецпредставитель Курт Волкер во время проведения конференции по безопасности в Мюнхене, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.
«Они очень хотят, чтобы он был отстранен от власти, и я думаю, что они надеются на заключение какого-либо соглашения с новым правительством, которое будет „на руку“ России, поскольку они не получают этого от Порошенко», — сказал он.
Порошенко, который был избран после изгнания поддерживаемого Россией Виктора Януковича в результате кровавых протестов в Киеве, ведет сложную борьбу за переизбрание. Среди других главных претендентов — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский, который сыграл роль президента в украинском телесериале, сообщает MSN.
После восстания 2014 года Москва аннексировала Крым и поддержала русскоязычных сепаратистов на промышленном востоке, в конфликте, который, по данным ООН, на конец прошлого года унес жизни около 13 тысяч человек.
Низкие рейтинги Порошенко получили новый импульс к росту после того, как под его руководством была создана Украинская Православная Церковь, независимая от Москвы. Его положение также укрепилось после захвата Россией трех судов украинского флота и двух десятков моряков, пытавшихся пройти из Черного в Азовское море в ноябре.
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