27.08 / 27.31 30.54 / 30.90
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Порошенко обсудил с вице-президентом США усиление санкций против России

20:12 16 февраля 2019   34
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом по координации действий в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

«Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата», — сказал Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, заверил Порошенко в поддержке Украины со стороны США.

«Хочу выразить простой месседж украинцам: „Мы с вами“. Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину», — сказал Пенс.

Как писали «ФАКТЫ», Порошенко провел ряд встреч в Мюнхене, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они обсудили введение «азовского пакета» санкций против России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Киев
+5

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины