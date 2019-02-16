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Порошенко обсудил с вице-президентом США усиление санкций против России
Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом по координации действий в ответ на агрессию России в Керченском проливе.
«Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата», — сказал Порошенко, сообщает его пресс-служба.
Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, заверил Порошенко в поддержке Украины со стороны США.
«Хочу выразить простой месседж украинцам: „Мы с вами“. Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину», — сказал Пенс.
Как писали «ФАКТЫ», Порошенко провел ряд встреч в Мюнхене, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они обсудили введение «азовского пакета» санкций против России.
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