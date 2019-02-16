Порошенко обсудил с вице-президентом США усиление санкций против России

Политика

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом по координации действий в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

«Мы тщательно обсудили дальнейшие действия по введению санкций и координации этих санкций с санкциями Европейского Союза. Как я вам вчера говорил, мы на следующей неделе ждем положительного результата», — сказал Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, заверил Порошенко в поддержке Украины со стороны США.

«Хочу выразить простой месседж украинцам: „Мы с вами“. Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину», — сказал Пенс.

Как писали «ФАКТЫ», Порошенко провел ряд встреч в Мюнхене, в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой они обсудили введение «азовского пакета» санкций против России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter