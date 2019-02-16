Кандидат в президенты "спалился" на Гитлере

Политика

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Сергей Каплин оконфузился в прямом эфире «5 канала». Об этом сообщил ведущий программы Юрий Гудименко.

Так, почти 20 минут он отстаивал каждый пункт якобы «своей программы», которую озвучили ведущие, пока не стало понятно, что это национал-социалистическая программа, так называемые 25 пунктов Адольфа Гитлера.

«Ну действительно весело вчера получилось. Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые 25 пунктов). Читаю один пункт, второй, третий подряд… Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам… Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи», — говорится в сообщении.

Также, Гудименко отметил, что «надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать».

«Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий. И да, это был мастер-класс на тему «Как в прямом эфире двадцать минут читать программу Гитлера и чтобы тебе ничего за это не было», — добавил ведущий.

Как писали «ФАКТЫ», в начале января ЦИК зарегистрировала лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина кандидатом в президенты Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter