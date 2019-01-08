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Четыре политика стали кандидатами в президенты Украины: названы фамилии
Еще четыре кандидата в президенты Украины были официально зарегистрированы Центральной избирательной комиссией. Такое решение было принято на заседании 8 января.
Так, в ЦИК зарегистрировали лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, лидера «Общественно-политического движения «Справедливость» Валентина Наливайченко, лидера «Самопомочи» Андрея Садового и самовыдвиженца Виталия Скоцика.
«Таким образом, по состоянию на 8 января Комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах, которые состоятся 31 марта», — говорится в сообщении ведомства.
Как писали «ФАКТЫ», 4 января ЦИК на своем заседании зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины. Им стал экс-министр экологии Игорь Шевченко, беспартийный самовыдвиженец, который первым, 31 декабря, подал документы на регистрацию.
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