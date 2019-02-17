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Происшествия

Подрыв оружейного схрона боевиков на Донбассе: названо имя погибшего сапера (фото)

14:21 17 февраля 2019   1003
граната
Инф. «ФАКТОВ»

16 февраля во время проведения идентификации взрывоопасных предметов в результате взрыва неизвестного предмета погиб начальник караула 75 государственной пожарно-спасательной части (г. Новогродовка) капитан службы гражданской защиты Моргун Олег Анатольевич. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

«Трагически оборвалась жизнь доброго, порядочного человека, жизнелюба, семьянина, человека, который 20 лет своей жизни посвятил делу спасения жизни людей. Трудно осознать потерю, которую понесла его семья и коллектив спасателей Донецкой области», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 16 февраля в Донецкой области в селе Пески в прифронтовой полосе погиб спасатель и были ранены трое полицейских.

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