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Друга выручай: парень спас собаку на масштабном пожаре (фото, видео)
Сегодня, 17 февраля, в 11:05, по экстренному номеру «101» начали массово поступать звонки о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Олега Ольжича в Николаеве.
Как сообщила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк, оказалось, что произошло масштабное замыкание электрических щитов в подъезде — с 3 по 9 этаж. Подъезд был охвачен огнем, и ядовитым дымом. Дым проник и часть квартир. Сюда мог переброситься и огонь. Поэтому прибывшие три отделения пожарных в начале принялись эвакуировать людей. Эвакуировали около трех десятков жильцов. Часть из которых — по пожарной лестнице с 9 этажа.
Особого внимания заслуживает поступок молодого жильца квартиры на 9 этаже — спасаясь сам, он вынес из плотно задымленной квартиры четверолапого друга — дворнягу.
Спасателям удалось не допустить увеличения площади горения, в 11:30 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 15-летний подросток во время пожара спас жителей многоэтажки.
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