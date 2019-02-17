Цуренко благодаря травме экс-россиянки стартовала с победы на турнире в Дубае (видео)

Спорт

Украинская теннисистка Леся Цуренко (24-я позиция в мировом женском рейтинге) успешно стартовала на турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 828 000 долларов.

В первом круге наша соотечественница противостояла Юлии Путинцевой из Казахстана (примечательно, что до 2012 года нынешняя 43-я ракетка мира выступала за Россию). Ранее теннисистки трижды встречались между собой трижды, и преимущество было на стороне Путинцевой — в ее активе было две победы (в 2015-м в Нью-Хэйвене и в 2016-м в Москве), в то время как Цуренко брала верх лишь однажды (в 2018-м в Хобарте).

На этот раз все сложилось удачно для нашей соотечественницы. В первом сете Леся взяла три гейма на подачах соперницы, а перед второй партией представительница Казахстана взяла медицинский тайм-аут из-за болей в спине. Но, проиграв два подряд гейма во втором сете, Путинцева решила дальше не продолжать борьбу, — итоговый счет 6:3, 2:0 в пользу украинки.

Благодаря своему успеху Цуренко заработала 15 240 долларов призовых и во втором круге встретится с победительницей пары между китаянкой Чжу Линь (108-я) и триумфатором недавнего турнира в Дохе бельгийкой Элизе Мертенс (21-я).

Отмечу, что на турнире в Дубае также сыграют еще две украинки. 18-летняя Даяна Ястремская сыграет в воскресенье, 17 февраля, с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Элина Свитолина будет стартовать со второго круга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко на турнире в Катаре уступила экс-первой ракетке мира.

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