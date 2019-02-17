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«Реал» опозорился на родном «Сантьяго Бернабеу»: видеообзор матча
В воскресенье, 17 февраля, мадридский «Реал», который несколько дней назад обыграл в гостевом поединке Лиги чемпионов «Аякс», опозорился перед своими болельщиками.
В очередном поединке чемпионата Испании команда Сантьяго Солари на родном «Сантьяго Бернабеу» проиграла скромной «Жироне», которая до этого последний раз побеждала в примере еще в ноябре прошлого года (четыре поражения подряд) и занимала в турнирной таблице 17-е место, — 1:2 (Каземиро, 25 — Стуани, 65, с пенальти, Порту, 75).
При этом мадридцы, в юбилейном, 300-м, поединке за клуб французского форварда Карима Бензема прервавшие свою пятиматчевую победную серию в чемпионате Испании, заканчивали встречу в меньшинстве. На 90-й минуте за вторую в поединке желтую карточку был удален с поля капитан команды Серхио Рамос, установивший антирекорд Ла Лиги: никто раньше не получал в чемпионате Испании 20 красных карточек (во всех турнирах у чемпиона мира и Европы — 25 удалений с поля в футболке «Реала»!).
Неудача оставила Королевский клуб на третьем месте в турнирной таблице, с двухочковым отставанием от «Атлетико» и девятиочковым от «Барселоны».
Кстати, в очередном туре команда Диего Симеоне, который недавно пятый раз стал отцом, на выезде взяла верх над «Райо Вальекано» — 1:0. А каталонцы благодаря голу Лионеля Месси с пенальти (еще один 11-метровый аргентинец в этой встрече не реализовал) на «Капм Ноу» взяли верх над «Вальядолидом» — 1:0.
Видеообзор поединка «Райо Вальекано» — «Атлетико» — 0:1
Видеообзор поединка «Барселона» — «Вальядолид» — 1:0
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в мадридском дерби обыграл «Атлетико».
Фото Twitter ФК «Реал»
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