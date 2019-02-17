Спорт

«Мотор» в драматичном матче уступил с минимальным счетом в Лиге чемпионов

Запорожский «Мотор» в рамках очередного тура гандбольной Лиги чемпионов уступил на выезде чемпиону Венгрии — «Сегеду» из одноименного города.

Подопечные Николая Степанца горели желанием взять реванш за обидное домашнее поражение от «Сегеда» в сентябре прошлого года (тогда, напомню, запорожцы уступили сопернику — 31:32), и провели очень сильный матч. По ходу практически всего поединка «Мотор», перед игрой потерявший двоих игроков (Артем Козакевич и Владислав Донцов заболели и остались в Запорожье) вел в счете (преимущество украинской команды порой достигало пяти мячей), но хозяевам удалось выровнять игру во втором тайме и на самой финишной ленточке все же вырвать победу — 30:29.

Самыми результативными игроками стали Марио Шоштарич в составе «Сегеда» с 9 мячами и Игорь Сорока у «Мотора», в активе которого 8 результативных бросков.

Другие матчи группы завершились с такими результатами: «Скьерн» — «Нант» — 32:34, «Фленсбург» — «Целе» — 27:26. Поединок «ПСЖ» — «ППД Загреб» завершится в воскресенье, 17 февраля, поздно вечером.

Турнирное положение:

1. «ПСЖ» — 20 очков (11 игр)

2. «Сегед» — 19 (12)

3. «Фленсбург» — 12 (12)

4. «Нант» — 11 (12)

4. «ППД Загреб» — 10 (11)

6. «Мотор» — 9 (12)

7. «Целе» — 7 (12)

8. «Скьерн» — 6 (12)

Свой следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Николая Степанца проведут 24 февраля, когда на домашней арене «Юность» в Запорожье примут датский «Скьерн». В других матчах сыграют: «Нант» — «Сегед» (23 февраля), «ППД Загреб» — «Фленсбург», «Целе» — «ПСЖ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» обыграл в Лиге чемпионов сильнейший клуб Германии.

Фото ГК «Мотор»

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