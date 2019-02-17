- 20:20 Появилась информация об ухудшении здоровья Скрипаля
- 20:07 «Мотор» в драматичном матче уступил с минимальным счетом в Лиге чемпионов
- 20:07 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть онлайн смешанную эстафету на Кубке мира
- 19:46 Скандал с избиением школьника за снежок: в сети показали полное видео конфликта
- 19:37 18-летняя Ястремская не смогла обыграть в Дубае экс-первую ракетку мира
- 19:16 «Запахло» Сердючкой: Игорь Кондратюк прокомментировал нацотбор Евровидения
- 19:12 Занятия йогой уменьшают боль при артрите: упражнения для коленных и локтевых суставов
- 19:08 Стало известно о смерти годовалой девочки, пострадавшей от «игр» с отчимом
- 18:39 Могла потерять еще младенцем: мать Децла назвала причину смерти сына
- 18:08 Здесь была жизнь: в сети показали свежие фото разрушенного курортного поселка на Донбассе
«Мотор» в драматичном матче уступил с минимальным счетом в Лиге чемпионов
Запорожский «Мотор» в рамках очередного тура гандбольной Лиги чемпионов уступил на выезде чемпиону Венгрии — «Сегеду» из одноименного города.
Подопечные Николая Степанца горели желанием взять реванш за обидное домашнее поражение от «Сегеда» в сентябре прошлого года (тогда, напомню, запорожцы уступили сопернику — 31:32), и провели очень сильный матч. По ходу практически всего поединка «Мотор», перед игрой потерявший двоих игроков (Артем Козакевич и Владислав Донцов заболели и остались в Запорожье) вел в счете (преимущество украинской команды порой достигало пяти мячей), но хозяевам удалось выровнять игру во втором тайме и на самой финишной ленточке все же вырвать победу — 30:29.
Самыми результативными игроками стали Марио Шоштарич в составе «Сегеда» с 9 мячами и Игорь Сорока у «Мотора», в активе которого 8 результативных бросков.
Другие матчи группы завершились с такими результатами: «Скьерн» — «Нант» — 32:34, «Фленсбург» — «Целе» — 27:26. Поединок «ПСЖ» — «ППД Загреб» завершится в воскресенье, 17 февраля, поздно вечером.
Турнирное положение:
1. «ПСЖ» — 20 очков (11 игр)
2. «Сегед» — 19 (12)
3. «Фленсбург» — 12 (12)
4. «Нант» — 11 (12)
4. «ППД Загреб» — 10 (11)
6. «Мотор» — 9 (12)
7. «Целе» — 7 (12)
8. «Скьерн» — 6 (12)
Свой следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Николая Степанца проведут 24 февраля, когда на домашней арене «Юность» в Запорожье примут датский «Скьерн». В других матчах сыграют: «Нант» — «Сегед» (23 февраля), «ППД Загреб» — «Фленсбург», «Целе» — «ПСЖ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Мотор» обыграл в Лиге чемпионов сильнейший клуб Германии.
Фото ГК «Мотор»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 4 м/с С
Давление: 746 мм