- 21:35 «Ливерпуль» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 21:31 В Киеве подростки едва не погибли во время прогулки на озере: видео спасения
- 21:19 Как в СССР: в сети рассказали о продовольственной ярмарке в Донецке
- 20:52 Бойфренд Свитолиной выиграл турнир и перечислит кругленькую сумму одесской больнице
- 20:51 Меняется в лучшую сторону: Анна Седокова восхитила поклонников новым увлечением
- 20:20 Появилась информация об ухудшении здоровья Скрипаля
- 20:07 «Мотор» в драматичном матче уступил с минимальным счетом в Лиге чемпионов
- 20:07 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть онлайн смешанную эстафету на Кубке мира
- 19:46 Скандал с избиением школьника за снежок: в сети показали полное видео конфликта
- 19:37 18-летняя Ястремская не смогла обыграть в Дубае экс-первую ракетку мира
В Киеве подростки едва не погибли во время прогулки на озере: видео спасения
В Киеве двое девочек-подростков чуть не погибли, когда решили проверить на прочность лед на озере Тельбин. Днем 16 февраля, когда было тепло и солнечно, приятельницы решили погулять по льдине и вдвоем подошли к самой кромке. Лед треснул, и девушки тут же одновременно ушли под воду.
Любительницы экспериментов были спасены случайными прохожими, причем спасатели и сами чуть не стали жертвами тонкого льда. Видео инцидента попало на записи с камер видеонаблюдения.
Жители Березняков отмечают, что девушкам очень повезло: они провалились под лед недалеко от берега, в том месте, где озеро неглубокое. Также помогло неравнодушие людей на берегу, хоть спасатели-аматоры и не обладали нужными навыками. Так, на записи видно, что люди бегут на помощь по льдине, рискуя сами уйти под воду, а не подползают к краю, чтобы не создавать избыточное давление на лед.
Напомним, нанешней зимой в Киеве спасатели сняли со льдины дрейфовавших по Русановскому каналу мальчиков-подростков. А в Соломенском районе мужчине не повезло, и он утонул в речке Лыбедь, когда пытался пройти по льду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 4 м/с С
Давление: 748 мм