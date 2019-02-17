Происшествия

В Киеве подростки едва не погибли во время прогулки на озере: видео спасения

В Киеве двое девочек-подростков чуть не погибли, когда решили проверить на прочность лед на озере Тельбин. Днем 16 февраля, когда было тепло и солнечно, приятельницы решили погулять по льдине и вдвоем подошли к самой кромке. Лед треснул, и девушки тут же одновременно ушли под воду.

Любительницы экспериментов были спасены случайными прохожими, причем спасатели и сами чуть не стали жертвами тонкого льда. Видео инцидента попало на записи с камер видеонаблюдения.

Жители Березняков отмечают, что девушкам очень повезло: они провалились под лед недалеко от берега, в том месте, где озеро неглубокое. Также помогло неравнодушие людей на берегу, хоть спасатели-аматоры и не обладали нужными навыками. Так, на записи видно, что люди бегут на помощь по льдине, рискуя сами уйти под воду, а не подползают к краю, чтобы не создавать избыточное давление на лед.

Напомним, нанешней зимой в Киеве спасатели сняли со льдины дрейфовавших по Русановскому каналу мальчиков-подростков. А в Соломенском районе мужчине не повезло, и он утонул в речке Лыбедь, когда пытался пройти по льду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter