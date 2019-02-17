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- 22:19 Супрун рассказала, при каких симптомах ребенка нельзя пускать в школу
Супрун рассказала, при каких симптомах ребенка нельзя пускать в школу
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила точку в родительских спорах о том, можно ли вести кашляющего ребенка в школу или детсад. По словам и.о. министра, кашель сам по себе — не повод оставлять ребенка дома. Справедливо и обратное: не кашляющий, но переболевший ОРВИ ребенок в течение двух недель может быть разносчиком инфекции.
Руководитель Минздрава предлагает ориентироваться на рекомендации Американской академии педиатрии. В Штатах ребенку с насморком и кашлем могут разрешить посещать учебное заведение при выполнении трех условий. Ребенка должен осмотреть врач и дать согласие, температура должна быть меньше 38 градусов (без принятия жаропонижающих), а сам ребенок должен быть бодрым, активным и хорошо себя чувствовать. Исключения делаются на период эпидемии гриппа — в эти дни детей с кашлем, насморком или больным горлом оставляют дома.
Однозначно не рекомендуется отправлять детей в школу, если из-за болезни ребенок не может полноценно участвовать в занятиях (быстро устает, нуждается во сне, чувствует слабость). Также грозными симптомами являются затрудненное дыхание, появление быстро распространяющейся сыпи, другие видимые признаки болезни. Противопоказанием к посещению школы и детсада являются респираторные симптомы (насморк, кашель, больное горло) в острой фазе инфекционного заболевания — когда температура превышает 38 градусов.
Напомним, ранее Супрун рассказала, как отличить ОРВИ от гриппа, как лечиться правильно и как можно защитить себя от инфекции.
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