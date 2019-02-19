Где смотреть онлайн «Динамо» — «Олимпиакос»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 21 февраля, киевское «Динамо» на столичном «Олимпийском» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого «Олимпиакоса» (первая встреча соперников в Пирее завершилась вничью — 2:2).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ОЛИМПИАКОС» — «ДИНАМО».

В прошлое воскресенье «Олимпиакос» в рамках 21-го тура провел на родном стадионе «Георгиос Караискакис» поединок чемпионата Греции против своего ближайшего преследователя АЕКа. Подопечные португальского специалиста Педру Мартинша разгромили команду Дмитрия Чигринского (украинец всю игру провел в запасе) — 4:1 (Камара, 50, Фортунис, 72, 87, Хассан, 87 — Понсе, 3), оторвавшись от команды из Афин на восемь пунктов. Правда, лидер — ПАОК — по-прежнему на расстоянии девяти очков от «Олимпиакоса».

В прямой трансляции матч «Динамо» — «Олимпиакос» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 2». Начало встречи 21 февраля — в 22:00. Кроме того, начиная с 21:00, эксперты в студии программы «Путь к Баку» (в столице Азербайджана состоится финальный поединок турнира) обсудят предстоящую дуэль на «Олимпийском», а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомню, что выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА оценивает в 1,1 млн евро призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото ФК «Динамо»



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