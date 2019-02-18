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Свитолина улучшила свои позиции в мировом рейтинге
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг лучших теннисисток мира. Отрадно, что сразу две украинки улучшили свои позиции в топ-100. 24-летняя одесситка Элина Свитолина поднялась с седьмого на шестое место благодаря выходу в полуфинал турнира в Дохе (Катар), где она проиграла бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп. Что касается Леся Цуренко, то 29-летняя киевлянка перепрыгнула с 24-й позиции на 23-ю, что является личным рекордом для нашей соотечественницы.
Напомню, что обе теннисистки продолжают свои выступления на турнире в Дубай (ОАЭ). Во втором круге Свитолина сыграет с Онс Жабер из Туниса (56-я), а Цуренко померяется силами с победительницей пары Чжу Линь (107-я, Китай) — Элизе Мертенс (16-я, Бельгия).
Свои позиции в топ-100 сохранила еще одна наша соотечественница юная Даяна Ястремская — она продолжает занимать 34-ю строчку. Во второй сотне списка лучших теннисисток мира расположились Катерина Козлова (126-я, минус одна позиция по сравнению с прошлым рейтингом), Ангелина Калинина (130-я), Катарина Завацкая (175-я, плюс две позиции) и Марта Костюк (191-я, плюс четыре позиции).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Цуренко благодаря травме экс-россиянки стартовала с победы на турнире в Дубае.
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