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Взрывы в Донецке: в сети показали новые фото
После того, как в оккупированном Донецке утром в понедельник, 18 февраля, прозвучали два взрыва, в сети стали появляться фотографии с места происшествия.
Несколько новых фотографий из Донецка в сеть выложил блогер с оккупированных территорий, пишущий под ником «НекроМансер». Также в сети сообщают, что было не два, а три взрыва самодельных безоболочных устройств.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали пулеметную точку противника.
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