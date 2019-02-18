Происшествия

В Донецке прогремел мощный взрыв: что известно на данный момент

В Донецке утром 18 февраля прогремел мощный взрыв. Свидетели говорят, что взрыв слышали в 8.40−8.45 в районе парка имени Щербакова в Ворошиловском районе города. Некоторые утверждают, что взрывов было два: первый — на пересечении бульвара Пушкина и проспекта 25-летия РККА, а второй — в районе промзоны ближе к городской черте. Сразу после взрыва на месте взрыва наблюдали черный дым. Больше фотографий с места взрывов опубликовал блогер, пишущий под ником «НекроМансер».

На место первого взрыва прибыли представители Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Были ли пострадавшие в результате взрыва, пока не сообщается.

По информации блогера War Gonzo, второй взрыв случился на газораспределительной станции, причем недалеко от гостиницы «Парк Инн», где проживают наблюдатели ОБСЕ.

Напомним, 16 февраля при разминировании тайника боевиков в прифронтовой зоне погиб спасатель и ранены трое полицейских. Случилось это в районе села Пески.

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