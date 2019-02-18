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Смертоносный подарок: под Николаевом школьнику при взрыве оторвало руку (фото)
ЧП произошло около полудня 17 февраля в райцентре Баштанка Николаевской области. В частном доме по улице Шевченко раздался взрыв, а затем громкий крик ребенка. Когда в комнату вбежала хозяйка дома, то увидела, что ее 11-летний сын весь в крови корчится от боли на полу.
Ребенка в тяжелом состоянии с диагнозом «механическая ампутация кисти левой руки» доставили в николаевскую больницу транспортом медицины катастроф.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, выяснилось, что ребенок отверткой разбирал крупнокалиберный патрон (12,7×108 миллиметров, используется при стрельбе из пулемета и снайперской винтовки), из-за чего произошел взрыв. По словам шестиклассника, ему этот патрон подарил приятель.
Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники полиции изъяли осколки патрона, которые будут направлены на экспертизу.
По факту случившегося открыто два уголовных производства — по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (нанесение по неосторожности тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
В этой семье растут еще трое детей. Шестилетний братик пострадавшего мальчика находился в момент взрыва в комнате. К счастью, он остался невредим.
Есть ли шанс вернуть пострадавшую часть руки ребенку, пока не ясно.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о вопиющем случае в Киевской области. 25-летнему парню оторвало руку в тот момент, когда, демонстрируя боеприпасы, он вел онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей.
А в оккупированной Горловке дети подорвались на мине.
Между тем в понедельник, 18 февраля, в Донецке прогремели взрывы. Появились первые фотографии с места происшествия.
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