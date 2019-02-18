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Нападение подростков на электричку в Киеве: вынесен первый приговор
В деле о нападении вандалов на столичную электричку и ее пассажиров суд вынес первый приговор. Напомним, что ЧП произошло вечером 30 июля 2018 года между станциями «Сырец» и «Вышгородская».
Как сообщают в прокуратуре Киева, Подольский районный суд приговорил 27-летнего мужчину, принимавшего участие в нападении, к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.
Сообщается, что этим приговором суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым. Согласно соглашению, человек, действия которого привели к телесным повреждениям у пассажиров электрички, безоговорочно признал свою вину в хулиганских действиях, раскаялся, сотрудничал со следствием и согласился возместить нанесенный им ущерб.
В настоящее время в уголовном производстве установлено участие и объявлено о подозрении пяти лицам. Другие участники преступления устанавливаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители установили еще двух вандалов, принимавших участие в нападении на электричку летом 2018 года.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
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