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Нефть резко подорожала: что будет с ценами на бензин в Украине

Мировые цены на нефть резко пошли вверх. В понедельник, 18 февраля, эталонные сорта нефти подорожали до трехмесячного максимума. В частности, стоимость барреля нефти Brent выросла до 66,60 доллара. Это может провести к стабилизации в Украине цен на бензин и подорожанию сжиженного газа, стоимость которого долгое время снижалась.

По мнению экспертов, скачок связан с продолжающимся сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти и ее поставки на мировые рынки. За последние три месяца суточная добыча нефти участниками картеля сократилась на 1,2 млн баррелей.

Кроме того, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы также способствуют сокращению поставок нефти.

Тем временем в Украине цены на заправках стабилизировались. В понедельник, 18 февраля, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляет 28,47 грн, дизельного топлива — 28,35 грн, а сжиженного газа — 10,51 грн.

«Повышение стоимости нефти на мировом рынке может отразиться и на отечественном топливном рынке. В частности, несмотря на всё еще имеющийся экономический потенциал для снижения цен на бензин и дизтопливо, трейдеры на это не пойдут. Но и существенного подорожания данных видов топлива не ожидается. Скорее всего, розничная стоимость нефтепродуктов стабилизируется на нынешнем уровне за счет сокращения трейдерами своей наценки», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

А вот со сжиженным газом, по словам эксперта, ситуация несколько иная.

«В течение ближайших 10 дней можно ожидать роста стоимости сжиженного газа. Нынешняя розничная цена, которая довольно долгое время снижалась, сейчас вошла в паритет с закупочной ценой. Подорожание нефти может отразиться и на оптовой стоимости сжиженного газа на мировом рынке. Соответственно, после поставки более дорогого автогаза на украинский рынок, розничные цены на него тоже пойдут вверх.

Однако хочу отметить, что это пока предварительный прогноз. Все будет зависеть от того, удержится ли высокая цена на нефть или она через несколько дней вновь начнет снижаться", — сказал эксперт.

Стоит отметить, что, по мнению многих экспертов, нынешний рост стоимости нефти может оказаться кратковременным. Дело в том, что США в последнее время резко наращивают добычу нефти на своей территории. Суточный объем добычи нефти в США уже достиг 11,9 млн баррелей. А это может подорвать усилия стран ОПЕК и их союзников по сокращению предложения нефти на рынке и привести к стабилизации цен.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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