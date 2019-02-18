«Атлетико» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет двукратного обладателя Кубка чемпионов туринский «Ювентус» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка, за которой вы сможете следить в этой новости.

Роналду возвращается в Мадрид

Для Криштиану Роналду это будет первый матч в Мадриде с тех пор, как он перешел из «Реала», за который выступал в 2009—2018 гг., в «Ювентус». Примечательно, что, выступая в Испании, португалец любил забивать в ворота «Атлетико» — всего он наколотил 22 мяча в ворота «матрасников». Чаще от результативных ударов Криштиану страдали лишь «Севилья» (27) «Хетафе» (23).

* Выступая за «Реал», Роналду любил забивать «Атлетико»

Арбитры из Турции

Поединок в Мадриде комитет арбитров УЕФА доверил судить бригаде из Турции во главе с 42-летним Джюнейтом Чакыром.

* У «Ювентуса» с Чакыром непростые отношения

За годы карьеры (на международном уровне дебютировал в 2006 году) рефери, проживающий в столице своей страны Стамбуле, довольно часто пересекался с «Атлетико» и «Ювентусом», причем у обоих клубов не всегда оставались приятные воспоминания от этих матчей. Туринцы пять раз играли при судействе Чакыра, в трех поединках потерпев поражения (в 2014-м в полуфинале Лиги Европы от «Бенфики» — 1:2, в 2015-м в финале Лиги чемпионов от «Барселоны» — 1:3 и в 2018-м в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Реала» — 0:3) и в двух выиграв (в 2010-м в раунде плей-офф Лиги Европы у «Штурма» — 2:1 и в 2012-м в групповом турнире Лиги чемпионов у «Челси» — 3:0). Что касается «матрасников», то они провели три поединка под «присмотром» служителя Фемиды из Турции, в двух из которых проиграли (в 2016-м в полуфинале Лиги чемпионов от «Баварии» и в 2017-м в групповом турнире Лиги чемпионов от «Челси» — 1:2) и лишь в одном выиграли (в 2017-м в полуфинале Лиги чемпионов у «Реала» — 2:1).

Команды Симеоне и Аллегри — в примере и серии «А»

Мадридский «Атлетико» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на семь очков. А вот сзади в спину, на расстоянии двух очков, уже дышат непримиримые земляки-соперники из «Реала». Отмечу, что «матрасники» забили в чемпионате всего 34 мяча (в среднем — менее 1,5 мячей за игру), а лучшим бомбардиром команды является француз Антуан Гризманн, на счету которого 12 мячей (и 7 голевых передач).

Что касается «Ювентуса», то его лидерство в чемпионате Италии не вызывает сомнений. Туринцы опережают идущего вторым «Наполи» на 13 очков, после 24 туров забив больше всех (52) и пропустив меньше всех (15) мячей. Португалец Криштиану Роналду, перешедший летом из «Реала», возглавляет гонку бомбардиром с 19 голами (также в активе Кришти 8 ассистов).

«Атлетико» и «Ювентус» — на групповом этапе

Мадридцы заняли в своей группе второе место, уступив лишь по разнице забитых и пропущенных мячей дортмундской «Боруссии» — обе команды выиграли по четыре матча и по одному свели вничью, но у немцев разница мячей составила «+8» (10:2), тогда как у «матрасников» — всего «+3» (9:6).

Примечательно, что туринцы в своей группе выиграли столько же матчей, сколько и «Атлетико», а потерпели два поражения, но и этого команде Массимилиано Аллегри хватило для того, чтобы занять первую строчку — финишировавший вторым «Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков. Из девяти мячей, которые забил «Ювентус», пять на счету аргентинца Пауло Дибалы.

История противостояния

Ранее жребий лишь однажды сводил клубы между собой в европейских турнирах. Произошло это в групповом турнире Лиги чемпионов-2014/2015 — тогда «матрасники» одержали домашнюю победу 1:0 (гол забил Арда Туран), а в Турине матч завершился нулевой ничьей. При этом по итогам группового турнира оба клуба вышли в 1/8 финала — «Атлетико», набрав 13 очков, с первого места, а «Ювентуся» с 10 баллами со второго.

* В 2014 году «Атлетико» удалось обыграть «Ювентус». Как будет в 2019-м?

Стадион «Ванда Метрополитано»

Стадион был заложен в 1990 году, а в сентябре 1994-го состоялось открытие арены, способной вместить 20 тысяч зрителей. В 1996-м стадион принимал ответный матч за Суперкубок Испании между «Атлетико» и «Барселоной» (мадридцы выиграли 3:1, но поскольку уступили в первом матче 2:5, трофей достался каталонцам), а в 2002-м — Кубок мира по легкой атлетике.

В 2004 году стадион был закрыт, а в 2013-м «Атлетико» объявил, что на месте старого стадиона будет строить новый. Новенькую арену вместимостью 67 тысяч зрителей открыли в сентябре 2017-го матчем чемпионата Испании между «Атлетико» и «Малагой» (1:0).

В нынешнем сезоне на «Ванда Метрополитано» пройдет финал Лиги чемпионов.

Матч на ТВ

В прямом эфире поединок «Атлетико» — «Ювентус» покажет 20 февраля, начиная с 22:00, телеканал «Футбол 2». А еще раньше, в 21:30, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» расскажут о последних новостях из стана соперников и оценят их шансы в предстоящем противостоянии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото Getty Images, ФК «Ювентус», ФК «Атлетико»

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