Происшествия

Дебоширили не только в метро: появилось новое видео опасных «развлечений» подростков в Харькове

Харьковская молодежь, устроившая дебош в метрополитене 16 февраля, сначала буйствовала на площади у входа в подземку. Компания подростков грязно ругалась, нападала на прохожих, била бутылки о железные ограждения. Свои «подвиги» молодые люди записывали на смартфоны, а потом публиковали видео в соцсетях.

Видео содержит нецензурную лексику

Запись происходившего возле станции метро еще раз подтвердила то, что многие подозревали с самого начала. Молодые люди называли свою акцию протестом против подорожания тарифов в метро, тогда как на деле «протест» оказался просто дерзкой выходкой ошалевших от безнаказанности подростков.

Напомним, 16 февраля в сети появилось видео, как компания молодых людей спустилась в метро и там заблокировала систему автоматического закрытия дверей. Поезд ехал с дверьми нараспашку, а подростки в это время делали селфи, стоя в опасной близости от края вагона.

Ранее в метро Харькова молодой грубиян пытался избить иностранного студент, но неожиданно получил жесткий отпор.

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