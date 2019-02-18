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- 15:43 Свитолина блеснула идеальной фигурой перед важным турниром в Дубае
Свитолина блеснула идеальной фигурой перед важным турниром в Дубае (фото)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, готовится к своему старту на представительном турнире в Дубае (ОАЭ) с общим призовым фондом 2 828 000 долларов.
Благодаря шестому номеру «посева» наша соотечественница будет стартовать сразу со второго круга, в котором ее соперницей станет Онс Жабер из Туниса (56-я). А перед стартом соревнований Свитолина, побеждавшая на кортах Дубай в 2017-м и 2018-м годах, снялась в фотосессии, продемонстрировала идеальную фигуру и отличную физическую подготовку.
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Напомню, что Элина вместе со своим бойфрендом французским теннисистом Гаэлем Монфисом занялись благотворительностью — в частности, за каждый эйс, поданный спортсменами на последних в турнирах в Дохе и Роттердаме, они перечислят по 100 долларов одной из детских больниц в Одессе, где родилась Свитолина. В итоге, набежала общая сумма в 4200 долларов, которая в ближайшее время поступит на счет медицинского учреждения.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина улучшила свои позиции в мировом рейтинге.
Фото Jimmie 48, Facebook Элины Свитолиной
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