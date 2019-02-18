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Происшествия

В Киеве автобус с пассажирами въехал в зоомагазин (фото, видео)

19:54 18 февраля 2019   393
В Киеве автобус с пассажирами въехал в зоомагазин (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на перекрестке улицы Гната Юры на Борщаговском жилом массиве произошло ДТП с рейсовым автобусом № 90. Согласно предварительным данным, водителю внезапно стало плохо, он потерял управление и автобус врезался в киоск.
Пострадавших в результате инцидента нет.

Водителю оказали помощь в машине скорой помощи, сообщили в Facebook-ресурсе Dtp.kiev.ua.

В сети появилось фото и видео с места инцидента.

Напомним, в начале февраля возле станции метро «Лесная» на ходу развалился городской автобус — удлиненный автобус с «гармошкой». Задняя нижняя часть транспортного средства осталась лежать на асфальте.

А в конце января водитель умер прямо за рулем престижной иномарки и спровоцировал посмертное ДТП.

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