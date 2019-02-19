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Где смотреть онлайн «Айнтрахт» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 21 февраля, донецкий «Шахтер» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет во Франкфурте-на-Майне на «Франкфурт Штадион» (коммерческое название стадиона — «Коммерцбанк-Арена» — нельзя использовать в еврокубках) сыграет против местного «Айнтрахта» (первая встреча соперников в Харькове завершилась вничью — 2:2).
В прошедшее воскресенье «Айнтрахт» в очередном матче немецкой бундеслиги сыграл дома вничью с менхенгладбахской «Боруссией" — 1:1 (да Коста, 45+1 — Закария, 82). Примечательно, что этот матч продлил ничейную серию франкфуртцев, которая теперь составляет пять матчей — четыре в чемпионате Германии и одна в Лиге Европы. Подопечные Адольфа Хюттера, набрав 34 очка после 22 туров, занимают в турнирной таблице седьмое место, отставая от «Вольфсбурга», расположившегося на шестой строчке, «проходной» в Лигу Европы на следующий сезон, всего на одно очко.
В прямой трансляции матч «Айнтрахт» — «Шахтер» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 21 февраля — в 19:55. Кроме того, начиная с 19:00, эксперты в студии программы «Путь к Баку» (в столице Азербайджана состоится финальный поединок турнира) обсудят предстоящую дуэль во Франфурте-на-Майне, а после финального свистка подведут ее итоги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Фото ФК «Шахтер»
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