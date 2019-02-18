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Происшествия

Смертельное ДТП на Столичном шоссе: подозреваемого отправили за решетку

22:53 18 февраля 2019   204
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Шевченковский районным суд Киева избрал меру пресечения водителю автомобиля BMW Х5, бежавшему с места смертельного ДТП на Столичном шоссе в ночь на 16 февраля.

Принято решение о содержании водителя под стражей без права внесения залога.

16 февраля ночью в Голосеевском районе столкнулись два авто — Daewoo Lanos и BMW X5, в результате аварии Daewoo Lanos загорелся. Позднее в его салоне полиция обнаружила тело женщины.

Водитель автомобиля BMW пришел в полицию вместе с адвокатом спустя несколько часов после аварии и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото Василий Тальский, «ФАКТЫ»

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