Происшествия

Смертельное ДТП на Столичном шоссе: подозреваемого отправили за решетку

Шевченковский районным суд Киева избрал меру пресечения водителю автомобиля BMW Х5, бежавшему с места смертельного ДТП на Столичном шоссе в ночь на 16 февраля.

Принято решение о содержании водителя под стражей без права внесения залога.

16 февраля ночью в Голосеевском районе столкнулись два авто — Daewoo Lanos и BMW X5, в результате аварии Daewoo Lanos загорелся. Позднее в его салоне полиция обнаружила тело женщины.

Водитель автомобиля BMW пришел в полицию вместе с адвокатом спустя несколько часов после аварии и был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото Василий Тальский, «ФАКТЫ»

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