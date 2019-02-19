Уколы наполнителей в пенис помогают мужчинам в постели, — исследование

Здоровье

Инъекции наполнителей для увеличения губ в половой член могут избавить мужчину от проблемы преждевременной эякуляции. Исследование показало, что после этих уколов продолжительность полового акта вырастает в три раза, пишет «Медикфорум».

Издание напоминает, что сотни тысяч мужчин по всему миру страдают от проблемы преждевременной эякуляции, из-за которой оргазм наступает у них за очень короткое время после начала стимуляции полового члена. В результате продолжительность полового акта составляет всего несколько десятков секунд, что, безусловно, не может удовлетворить партнершу.

Эта проблема очень распространена, и у сексологов имеются разные способы ее решения, ни один из которых нельзя назвать по-настоящему универсальным и подходящим для большинства. Однако новое исследование предложило нетипичный подход к лечению преждевременной эякуляции, который оказался весьма эффективным.

В исследовании участвовали 30 представителей сильного пола, имеющих данную проблему в постели. Всем им были сделаны инъекции в пенис гиалуроновой кислоты, которая обычно применяется в увлажнителях, кремах, а также в средствах для уколов в губы. Выяснилось, что две трети мужчин, имеющих достаточно выраженную проблему с преждевременной эякуляцией, после этих уколов увеличили время полового акта три с половиной раза. И через месяц после инъекций средняя продолжительность наступление оргазма от начала стимуляций полового члена у этих мужчин составляла 120 секунд, по сравнению с 34 секундами до проведения уколов. И хотя две минуты тоже нельзя считать удовлетворительной продолжительностью полового акта, этот эффект следует назвать очень значительным.

Как полагают авторы методики, гиалуроновая кислота утолщает ткани полового члена, что снижает его чувствительность. Именно из-за повышенной чувствительности пениса мужчины испытывают семяизвержение так быстро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Медицинской школы Каирского университета и лондонской клиники International Andrology рекомендуют инъекции ботокса для лечения эректильной дисфункции. По мнению специалистов, ботокс позволяет нормализовать половую функцию при первичных расстройствах. Вещество вызывает временный паралич и расслабление гладких мышц и увеличивает приток крови к половому органу. Эффект лечения сохраняется примерно шесть месяцев.

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