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Три раза приносили грязное бельё: в сети рассказали об ужасном сервисе в фирменном поезде "Укрзалізниці"
В сети появились свидетельства новых «сюрпризов» от «Укрзалізниці» — фото опубликовал в Facebook журналист Ярослав Жаренов, который отправился в отпуск в Черновцы на фирменном поезде № 118 «Буковина». Первый «сюрприз», по его словам, состоял в ужасно грязном белье, которое выдали пассажирам.
Проверив его, журналист выяснил, что постель все же прошла процесс стирки, однако то ли он не помог, то ли пятна были очень старые.
Постель пришлось возвращать проводнику трижды, и каждый раз он выдавал новые, но столь же грязные комплекты.
«Каким-то образом я собрал из трех комплектов один, далекий от идеала. Проводник ответил, что у него все одинаковые комплекты. На вопрос, почему же тогда стоимость использования белья выросла, а услуги такие же, как были, он ответить не смог», — констатировал пассажир.
Белье с пятнами
Еще одним неприятным сюрпризом от «Укрзалізниці» стал кран в туалете поезда — от него осталась ровно половина, которая, судя по всему, ездит в таком состоянии уже очень давно.
Сломанный кран
Напомним, «ФАКТЫ» писали о странном появлении постельного белья «Укрзалізниці» в одной из больниц под Киевом. Тем временем скандально известный поезд «Киев-Рахов» отметился новым ЧП.
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