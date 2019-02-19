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Происшествия

Масштабная авария заблокировала движение четырех троллейбусных маршрутов в Киеве

9:35 19 февраля 2019   399
Троллейбус №40
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошла масштабная авария водопровода с провалом проезжей части. В связи с этим пришлось поменять маршруты движения сразу четырех троллейбусных маршрутов — №№ 19д, 30, 40 и 40к. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение троллейбусов осуществляется по улице Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу и улице Смелянской. Дальше они разъезжаются согласно собственной схеме.

«С начала движения изменена трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади по причине аварии водопровода и провала проезжей части… На место направлены аварийно-восстановительные средства города» — говорится в сообщении на официальном сайте КГГА.

Напомним, в начале февраля авария на теплосети произошла в центральной части Киева (по адресу улица Крещатик, 21).

Также отметим, что 19−20 будет перекрыто движение троллейбусов по Южному мосту — в связи с ремонтом деформационного шва.

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