ФОПам готовят неприятный сюрприз: что нужно об этом знать

Деньги

История существования упрощенной системы налогообложения в Украине исчисляется уже даже не годами, а десятилетиями. Она появилась в 1993 году (после митингов и забастовок работников рынков) в виде фиксированного налога — для, собственно, работников рынков, которые ее и продавили. Потом к ней добавился специальный торговый патент (для торгующих за пределами рынков), потом фиксированный сельскохозяйственный налог (для аграриев)… А потом это все постепенно — в 1999 году — переродилось в единый налог, который имеют право платить не только аграрии и торговцы, но и достаточно широкий перечень субъектов предпринимательской деятельности.

Таким образом, у нас в стране вот уже юбилейный, 20-й год функционирует легальная схема минимизации налогов, доступная как физическим, так и юридическим лицам. Причем, если изначально она была в первую очередь создана для того, чтобы максимально уменьшить общение с проверяющими органами и свести запутанную бухгалтерскую отчетность к приемлемому минимуму, то теперь ее используют именно для минимизации налоговых обязательств.

Нет, ну, а что? Людям удобно так вести бизнес. Да и выгодно. И государство с этим смирилось. Но потом оказалось, что

единый налог позволяет работодателям оформить сотрудников как «упрощенцев» и существенно сократить свои расходы на фонд оплаты труда, в том числе — за счет отсутствия взносов в Пенсионный фонд. И как раз этот пункт взволновал государство больше всего.

Кому выгодно оформление ФОП

Если сравнить расходы работодателя на легально оформленного сотрудника и ФОП (фізична особа — підприємець) третьей группы, вопросы отпадут сами собой

Категория налогопла-

тельщиков Размер дохода в месяц Единый социальный взнос (ЕСВ) Военный сбор Подоходный/

единый налог Итого на руки Расходы работодателя на содержание такого работника Легально оформленный работник 10 000 грн работодатель доплачивает 22% суммы зарплаты за счет фонда оплаты труда 2 200 грн 1,5% - 150 грн 18% - 1800 грн 8 050 грн 12 200 грн ФОП 3-й группы 10 000 грн необходимый минимум: 22% минимальной зарплаты — человек платит сам

918,06 грн не является плательщиком 5% - 500 грн 8 581, 94 грн 10 000 грн

Как видите, при заработке 10 тысяч гривен оформление ФОП выгодно не столько работнику (всего плюс 500 гривен к зарплате, зато существенная потеря в страховом стаже для будущей пенсии и отсутствие социальных гарантий, кроме честного слова работодателя), сколько работодателю, который получает более 2 тысяч гривен экономии на одного сотрудника. Особенно актуально это было до 2016 года, когда взносы в фонды социального страхования составляли не нынешние 22%, а доходили до 41%!

Почему уже неоднократно проваливались попытки отменить «упрощенку»

Впервые Минфин с налоговой осознали, что что-то пошло не так, года через два после введения единого налога. Тогда-то и была предпринята первая попытка вывести всех работников, спешно оформленных после введения единого налога «ФОПами», в легальное русло трудового законодательства. Были проведены круглые столы, общественные обсуждения и даже подготовлены предложения по изменениям тогда еще в декрет Кабинета министров «О подоходном налоге с граждан», чтобы прекратить безобразия. Общественность пообещала бунты — налоговая отступила.

Потом власти пытались переписать принятый в 2004 году Закон «О налоге с доходов физических лиц», узаконивший и укрепивший систему упрощенного налогообложения. Это была одна из наиболее успешных попыток перевести всех наемных работников из ФОПов в официально оформленных сотрудников: уже был подготовлен соответствующий законопроект, который перечислял случаи, когда ФОП, получающий зарплату от одной фирмы, считается ее работником с обязательной уплатой всех налогов и сборов. Но документ так и не был одобрен даже на уровне Кабмина.

Еще одна заметная попытка атаковать единый налог была предпринята уже после Революции достоинства — в 2014 году, когда Минфин пообещал, словами заместителя министра, «феерический и понятный налоговый кодекс», в котором упрощенная система налогообложения была исключена как вид по просьбе международных спонсоров, очумевших от наших легальных схем минимизации. Не прошло. Провалился и сам «феерический» проект, и вместе с ним попытка отменить «упрощенку».

И вот теперь предпринята новая попытка как-то привести все в цивилизованный вид.

Как установить факт наличия трудовых отношений

Министерство социальной политики обнародовал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда», в котором перечислило семь признаков наличия трудовых отношений.

При этом составители законопроекта настаивают, что при наличии минимум трех нижеперечисленных признаков работа или услуга, получаемая фирмой от ФОП, считается трудовыми отношениями. С обязательной уплатой всех налогов и сборов.

Цитируем: 1) периодически (два и более раз) лицу предоставляется вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в пользу другого лица; 2) личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставленные услуги), или уполномоченного им лица; 3) вознаграждение за выполняемую работу (предоставленные услуги) является единственным источником дохода лица или составляет 75 и более процентов ее дохода в течение 6 календарных месяцев 4) работа выполняется (услуги предоставляются) определенным лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставленные услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка; 5) лицо выполняет работы (оказывает услуги) подобные выполняемой штатными работниками работодателя; 6) организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставленные услуги), или уполномоченным им лицом; 7) продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставленные услуги), или уполномоченным им лицом. … В случае установления факта наличия трудовых отношений работник и работодатель обязаны заключить трудовой договор… Конец цитаты.

Устанавливать факт наличия трудовых отношений можно по инициативе самого работника, оформленного как попало. Для этого он может обратиться Государственную службу по вопросам труда.

Кроме того (и это более действенно) факт наличия трудовых отношений может быть установлен государственным инспектором — во время проведения государственного контроля.

Также факт наличия трудовых отношений может устанавливаться в судебном порядке. При этом обязанность доказать отсутствие трудовых отношений возлагается на ответчика. То есть фактически устанавливается презумпция наличия трудовых отношений, которую работодатель должен опровергнуть.

Какие штрафы грозят работодателю

При этом законопроект предусматривает определенные штрафы (если удастся доказать, что у человека с работодателем были неоформленные трудовые отношения):

при уплате ЕСВ в размере меньше минимального страхового взноса — в 30-кратном размере минимальной заработной платы (в 2019 году — 125 тыс. 190 грн) за каждого работника-нарушителя;

при уплате ЕСВ в размере не ниже минимального — в пятнадцатикратном размере минимальной заработной платы (в 2019 году — 62 тыс. 595 грн) за каждого работника-нарушителя.

Также предусмотрен штраф за оформление работника на неполное рабочее время (например, на полставки) в случае фактического выполнения им работы полное рабочее время:

в 15-кратном размере минимальной заработной платы (в 2019 году — 62 тыс. 595 грн).

Таким образом, разработчики законопроекта решили усложнить жизнь работодателям, которые уклоняются от пенсионного страхования своих сотрудников, гарантированной выплаты им отпускных, декретных и больничных и предоставления всей полноты социального пакета, используя для этого, впрочем, вполне легальные схемы. Путь для этого избран очень простой: легальные схемы превратить в нелегальные.

Как относиться к такому решению, вопрос сложный. С одной стороны, мы говорим о необходимости поддержать бизнес и привлечь инвестиции, яростно при этом тормозя введение налога на выведенный капитал (который как раз и был призван все это совершить) и вводя новые ограничения в привычный и удобный механизм функционирования единого налога.

С другой стороны, нам нужно минимизировать схемы, при которых люди имеют право легально не платить взносы в Пенсионный фонд. Просто хотя бы по этическим соображениям. Поскольку эти схемы, во-первых, сильно сокращают финансирование пенсионеров. А во-вторых, нарушают социальную справедливость на рынке: когда одни работодатели (и все его работники) платят взносы в Пенсионный фонд стабильно и регулярно, а другие «филонят», экономя собственные средства.

Кого может коснуться законопроект

По данным разработчиков, сейчас у нас в стране более 1 миллиона 805 тысяч субъектов хозяйствования, которых так или иначе может коснуться данный законопроект. В первую очередь, это IT-шники, которые массово оформлены как ФОПы, а также многочисленные менеджеры, PR-специалисты, райтеры, бухгалтеры, уборщицы, юристы, да и в общем-то любые специалисты, которые работают как непосредственно на фирмах, так и на аутсорсинге.

И они, узнав о законопроекте, выразили достаточно четкое сомнение не столько в том, что он будет принят, сколько в том, что его действительно удастся реализовать:

— Ну, значит, предприятия будут пользоваться «прокладками» и разбивать один заработный транш на несколько фирм, — рассказал «ФАКТАМ» независимый финансовый консультант Роман. — Кроме того, нынешняя схема, когда сотрудники соглашаются на ограничение социального пакета в обмен на бóльшую зарплату, пока что устраивает всех. Рынок такие вещи достаточно эффективно регулирует: если работника перестают устраивать условия труда, он спокойно перейдет в другую фирму. У нас во многих отраслях настоящий кадровый голод. И в первую очередь это касается IT-сферы, попадающей под этот законопроект. А по собственному опыту могу сказать, что повысить легальную зарплату сотрудникам готовы далеко не все работодатели. Так что, прежде чем что-то запрещать, не мешало бы предложить бизнесу альтернативу.

Почему стране не выгоден уход в тень IT-сектора

— Первый пункт — два и более транша от одного лица — абсурден при наличии у ФОПа постоянных клиентов, — отмечает дизайнер Елена. — Например, я оформляю свадебные интерьеры для одной и той же конторы, которая пользуется именно моими услугами, потому, что я делаю это хорошо… И да — они по договору оплачивают мне и материалы, и мебель, и предоставляют помещение. И да — они регулируют мой рабочий график, поскольку у меня есть какие-то дедлайны. Вот вам пункты 1, 6 и 7 — три признака налицо. Получается, я уже их работник? Но у меня есть и другие поступления…

— Попытка изменить или отменить единый налог для IT-специалистов просто вернет их в теневой сектор экономики: когда работники на фирму не оформлялись вообще никак, — заметил владелец небольшой software-компании Сергей. — А выгодно ли это государству? Не знаю. Уход в тень IT-сектора (на который приходится до 20 процентов всей валютной выручки) уменьшит валютные поступления в страну. Кроме того, большинство моих сотрудников работают на «удаленке», так что их наличия в офисе инспектор не обнаружит.

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