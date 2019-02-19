Кровавое ДТП в Харькове: Дронов с листа зачитал о своем раскаянии

Происшествия

Во вторник, 19 февраля, закончились дебаты в Киевском суде Харькова по резонансному делу о кровавом ДТП на улице Сумской, жертвами которого стали шесть человек.

Обвиняемый Геннадий Дронов с листа прочитал свое выступление. По его словам, он надеялся, что в этом резонансном ДТП в процессе следствия разберутся честно, «не поливая никого грязью, не выдавая желаемое за действительное».

Он назвал кровавую трагедию несчастным случаем, который произошел без злого умысла, ведь в день 18 октября 2017 года он ехал по Сумской «как все и как всегда».

По поводу того, что он не признал своей вины Геннадий Дронов сказал, что осознает свое участие в ДТП, очень сильно раскаивается, винит себя, что оказался на том перекрестке и начал движение на желтый свет. Но ехал, как всегда, не предполагая таких трагических последствий.

Дронов несколько раз напомним, что просит прощения за случившееся не перед судом, а перед жертвами трагедии, их родственниками и перед Богом.

Он заявил, что не просит смягчить ему наказание, так как убедился, что «это бесполезно». По поводу обвинений со стороны потерпевших в том, что он не предлагал им помощь, Дронов ответил, что не может помочь не из-за того, что не хочет, а не имеет материальной возможности это сделать. Он готов продать машину и отдать деньги пострадавшим в ДТП. По его словам, после 18 октября 2017 года его жизнь остановилась. У него ничего не осталось.

«Я не могу помочь своей матери, своей семье. У меня ничего нет», — сказал обвиняемый.

Также Дронов в своем выступлении упомянул Зайцеву.

«Да, эта маленькая девочка сильнее меня. Она слушалась во всем своего адвоката и понимает, что после освобождения у нее будет все по-прежнему», — заявил он.

В завершение Дронов отметил, что несколько раз переписывал свое выступление. После харьковской трагедии он постоянно думает о том, что произошло, мысленно постоянно просит прощения у жертв и пострадавших.

Как сообщает MediaPort в Телеграмм-канале, приговор по делу о ДТП на Сумской ориентировочно будет вынесен 26 февраля 2019 года.

Напомним, авария в Харькове произошла в октябре 2017 года. Тогда на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись «Фольксваген» и «Лексус». Последний отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. Шесть человек погибли. Еще шестеро — получили травмы.

Как писали «ФАКТЫ», сторона обвинения в деле о кровавом ДТП в центре Харькова просит 10 лет лишения свободы для обоих обвиняемых — Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Обвиняемая Елена Зайцева 19 февраля выступила в суде и заявила о готовности понести ответственность за трагедию.

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