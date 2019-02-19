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Происшествия

На трассе Киев — Харьков смертельное ДТП: первые подробности (фото)

20:40 19 февраля 2019   828
разбитая машина
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Вечером 19 февраля, около 18:00, на автотрассе Киев — Харьков под селом Пышное Лубенского района Полтавской области произошло смертельное ДТП, в котором четыре человека погибли и двое получили серьезные травмы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личности погибших устанавливаются.

Согласно информации начальника отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, по неизвестным пока причинам микроавтобус «Фольксваген», следовавший из Варшавы в Запорожье, зацепил колесом отбойник, в результате чего транспортное средство выбросило в кювет.

Известно, что в живых остались водитель и два пассажира (один из которых впоследствии скончался в больнице).

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины («Нарушение Правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель на «Жигулях» смертельно травмировал школьницу.

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